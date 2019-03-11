По словам заявительницы, неизвестный похитил с ранее утраченной ею банковской карты денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали 41-летнего приезжего, подозреваемого в краже денежных средств пенсионерки.В дежурную часть обратилась 70-летняя жительница столицы. По словам заявительницы, неизвестный похитил с ранее утраченной ею банковской карты денежные средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Булатниковской улице. Установлено, что злоумышленник нашел банковскую карту и стал расплачивался ей в магазинах.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22