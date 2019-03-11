На Украине открыто уголовное производство об использовании партией Батькивщина, лидером которой является Юлия Тимошенко, подставных лиц под видом спонсоров во время избирательной кампании, передает ТАСС. Следствие пока проверяет эту информацию.

На Украине открыто уголовное производство об использовании партией "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко, подставных лиц под видом спонсоров во время избирательной кампании, передает ТАСС. Следствие пока проверяет эту информацию.Кроме того, начато производство, касающееся возможного подкупа малоимущих под видом материальной помощи в пользу президента Петра Порошенко. Эту информацию широко растиражировали СМИ, и участники ролика, в котором рассказывалось о материальной помощи, подтвердили факты таких предложений. Но чтобы прояснить ситуацию окончательно, полиции потребуется опросить 2 тысячи человек.Ранее журналисты выяснили, что во втором полугодии 2018 года взносы на счета партии "Батькивщина" выросли. В отчетах говорилось, что деньги партии жертвовали десятки людей их небольших городов и поселков, однако большинство "спонсоров", которых опросили, впервые услышали о своих пожертвованиях. Позже Тимошенко заявила, что истинные спонсоры передали деньги партии через подставных лиц, поскольку опасались репрессий.