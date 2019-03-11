Пользователи социальной сети Одноклассники 7 и 8 марта отправили друг другу рекордные полмиллиарда подарков. Так, подарки получили 27 млн женщин, зарегистрированных в ОК, то есть каждая третья жительница России.

Пользователи социальной сети Одноклассники 7 и 8 марта отправили друг другу рекордные полмиллиарда подарков. Так, подарки получили 27 млн женщин, зарегистрированных в ОК, то есть каждая третья жительница России.Аудиторию ОК отличает высокая вовлеченность в контент и искренняя коммуникация с ближним кругом людей. Пользователи активно общаются в социальной сети с близкими друзьями и родственниками, а уникальные технологии и сервисы ОК позволяют открыто делиться эмоциями десятком различных способов.Виртуальные подарки – один из самых популярных способов делиться эмоциями в ОК. В 2018 году во время национальных праздников число пользователей, которые отправляли подарки своим близким, достигало 75% от всей аудитории социальной сети.Международный женский день с большим отрывом стал рекордным среди праздников 2019 года по числу отправленных подарков: в день всех влюбленных по России было отправлено 88 миллионов подарков, 23 февраля – 78 миллионов, в день начала масленичной недели – 123 миллиона, а в праздники 7 и 8 марта – 504 миллиона.Самый популярный подарок, букет фиолетовых шафранов с надписью 8 марта, был отправлен примерно 23 миллиона раз. Чаще всего пользователи дарят подарки сестрам или коллегам: по 13 процентов из всего числа подарков отнеслись к таким связям в профиле на 23 февраля. А на 8 марта 20 процентов подарков дарили друг другу коллеги.ОК — соцсеть для общения с близкими, потому в праздники пользователи традиционно активно общались с помощью голосовых и видеозвонков. В праздничные дни 7 и 8 марта количество звонков превышало 2,4 миллиона в сутки.Топ-10 городов по числу отправленных подарков в ОК 7 и 8 марта:Москва — 2 282 000Краснодар - 1 038 000Новосибирск - 916 000Екатеринбург - 840 000Самара - 676 000Санкт-Петербург - 529 000Ростов - 504 000.