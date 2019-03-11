До президентских выборов на Украине осталось лишь три недели. Роковой для Порошенко день наступит 31 марта. Именно тогда должно стать ясным, проходит ли он во второй тур.

До президентских выборов на Украине осталось лишь три недели. Роковой для Порошенко день наступит 31 марта. Именно тогда должно стать ясным, проходит ли он во второй тур. Пока, по опубликованным на Украине свежим опросам киевского Института анализа и прогнозирования, популярность Порошенко откатилась на третье место. На первом — по-прежнему актер-комик Владимир Зеленский — 25,2 %. На второе место поднялась экс-премьер Юлия Тимошенко — 17,9%. У Порошенко — 15,4%. За ним по пятам — лидер партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрий Бойко — 13,8%.Порошенко "просел" из-за огромного коррупционного скандала, разразившегося после вскрытых на Украине схем закупок по завышенным в разы ценам запчастей для Вооруженных сил страны. Все "крышевал" Порошенко, сам же на войне в Донбассе и грязно зарабатывающий. За это Юлия Тимошенко намерена посадить троих друзей Порошенко, а по их показаниям — потом и самого нынешнего президента. Разумеется, если Порошенко не сбежит с Украины раньше. Уже говорят и об этом.Он понимает, что при нем Украина стала жить хуже некуда. И нет ни одного государственного дела, где бы он добился успеха. Воевал плохо — котел за котлом. На снабжении армии лишь зарабатывал, а современные Вооруженные силы так и не построил. Экономику провалил. Долгов наделал. Церковь расколол еще больше. С Россией разругался. От Европы и Америки так ничего и не получил. Безвиз обернулся бегством миллионов.Был в древнегреческой мифологии такой царь — Мидас. Чего ни касался, все превращалось в золото. У Порошенко — наоборот. Чего Порошенко в государстве ни коснется, все рушится.Сам тем временем продолжает пить. Пил во время Майдана и пил весь свой срок. Доказательств — хоть отбавляй. Хорошо, что стекло телеэкрана не передает запах.Тем временем Порошенко явно нацелен на нечестную борьбу. На крышу офиса кандидата в президенты Зеленского поставил прослушку. А против самого Зеленского завели уголовное дело.Наблюдая столь нечистоплотную возню, трудно не сделать вывод, что судьбу выборов Порошенко планирует решить силовым путем. До недавнего времени его главным ресурсом был министр внутренних дел Арсен Аваков. Но он по многим признакам сейчас от Порошенко дистанцируется. В кругах Порошенко уже думают, на кого его менять. Во всяком случае Аваков как будущий министр МВД штабом Порошенко уже не рассматривается.Впрочем, в победу Порошенко не очень-то верят даже в Службе безопасности Украины. Или просто не хотят участвовать в очередном кровавом захвате власти для Порошенко. Во всяком случае в СБУ настроение чемоданное. Многие среди руководящего состава там лыжи навострили за рубеж.Так, глава Службы безопасности Украины генерал армии Василий Грицак в январе на свой день рождения вылетал в США. В прошлом году неоднократно посещал Америку, Канаду и Австрию — для приобретения недвижимости и гражданства. Сам по себе беспринципен, приспособленец. Использует службу для решения личных вопросов и дополнительного обогащения.Замглавы СБУ генерал-лейтенант Виктор Кононенко курирует работу Департамента защиты национальной государственности. Имея латышские корни, оформляет гражданство Латвии. В Испании есть недвижимость. Работая по политическим оппонентам, Порошенко, понимает, что ему будут мстить. Он курирует бизнес Порошенко и вполне состоятелен для эмиграции за рубеж.Замглавы СБУ, начальник главного управления "К" (оргпреступность), генерал-лейтенант Павел Демчин — основной куратор "серых" бизнес-схем депутата Верховной Рады Игоря Кононенко и одновременно так называемый "кошелек" Петра Порошенко. Устойчивые связи с украинским криминалитетом. По мнению коллег, легко способен переехать в Евросоюз.Замглавы СБУ генерал-полковник Олег Фролов курирует оперативно-технический департамент. В Службе его называют "ушами Порошенко" — за то, что занимается доносами на руководство СБУ, в том числе и самого Грицака. Срочно распродает семейную недвижимость. Собирается в Европу. Активно учит английский для новой жизни за кордоном.Начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ генерал-майор Даниил Доценко. Не раз с семьей посещал поселок Лоо на Черноморском побережье Краснодарского края, где у родственников его жены Елены есть недвижимость.Это лишь некоторые примеры. Служба безопасности Украины прогнила и запятнала себя коррупцией. Всем это известно. Сколь надежна она для Порошенко, покажут предстоящие недели. В любом случае люди, знающие истинное положение дел в стране лучше других, как видно, свое будущее в ней не планируют.