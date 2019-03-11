Президент Украины Петр Порошенко едва не распрощался с жизнью. На одном из последних предвыборных митингов к лидеру Незалежной стала пробиваться группа агрессивных националистов. Завязалось жуткое побоище. Самому Порошенко пришлось пуститься наутек.

Президент Украины Петр Порошенко едва не распрощался с жизнью. На одном из последних предвыборных митингов к лидеру Незалежной стала пробиваться группа агрессивных националистов. Завязалось жуткое побоище. Самому Порошенко пришлось пуститься наутек.Все произошло в городе Черкассы во время одного из последних предвыборных митингов украинского лидера. Перед этим украинские националисты организовали демонстрацию в Киеве с требованием наказать лидера Незалежной за многочисленные коррупционные скандалы в министерстве обороны.После этого радикалы выдвинулись в Черкассы. Порошенко выступал перед собравшимися людьми, когда к месту митинга подъехала группа националистов из нескольких десятков человек.Они сразу же рванули к сцене и принялись отталкивать собравшихся. Путь им преградила полиция, завязалась потасовка. Охранники Порошенко поспешили вывести президента.Националисты выкрикивали в след президенту обидные слова и требовали от него остаться на сцене. Однако разговаривать с нападавшими у смелости не хватило – он поспешил сесть в автомобиль и скрыться в неизвестном направлении.В результате побоища пострадали 22 сотрудника полиции, 19 из них госпитализированы. У некоторых правоохранителей рассечено лицо.Коррупционные скандалы сопровождают все президентство Петра Порошенко. За месяц до выборов президента Украины – 2019 оппоненты лидера Незалежной вновь пытаются раскрутить эту тему.По словам экспертов, власть выделяет на армию большие деньги последние годы, однако расходование этих средств вызывает сомнение. В частности, подозревают в хищениях в министерстве обороны, с которыми могут быть связаны взрывы на военных складах по всей стране. Якобы таким образом коррупционеры пытались скрыть нехватку боеприпасов.