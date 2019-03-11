Пожар в цехе с краской на Магистральной улице в Москве потушен, идет проливка горевших конструкций.

Пожар в цехе с краской на Магистральной улице в Москве потушен, идет проливка горевших конструкций, сообщает ТАСС.Ранее сообщалось на пожаре в складском комплексе площадью 2 тысячи квадратных метров, произошло частичное обрушение на площади тысяча квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности, к тушению привлекли вертолет Ка-52.В то же время сотрудники МЧС России установили, что причиной пожара на Новокуйбышевском НПЗ стала разгерметизация печи.Ранее сообщалось, что пожар, в результате которого пострадал один человек, потушен, передает РИА Новости.