От 2500 до 6000 тысяч рублей у разных билетных операторов доходят цены билетов в первый ряд партер на пасхальный концерт знаменитой пианистки и ее возлюбленного – певца Прохора Шаляпина. Судя по тому, как стремительно заканчиваются места, интерес к мероприятия огромный. Но христиане считают концерт Цымбалюк-Романовской в Храме Христа Спасителя пианистки глумлением над святыней.

От 2500 до 6000 тысяч рублей у разных билетных операторов доходят цены билетов в первый ряд партер на пасхальный концерт знаменитой пианистки и ее возлюбленного – певца Прохора Шаляпина. Судя по тому, как стремительно заканчиваются места, интерес к мероприятия огромный. Но христиане считают концерт Цымбалюк-Романовской в Храме Христа Спасителя пианистки глумлением над святыней.Правда, не все москвичи радуются тому, что в Зале церковных соборов в день Светлого Христова Воскресения будет выступать человек с противоречивой репутацией и находящийся под подпиской о невыезде. В редакцию "Дни.ру" поступило обращение от возмущенных ревнителей православия, которые считают грядущий концерт Цымбалюк-Романовской в Храме Христа Спасителя "шабашем"."ПарочкаВиталины Цымбалюк Романовской и Прохора Шаляпина давно объединилась в сомнительный сою с целью пиараи обогащения, – уверены члены "инициативной группы". – Они думают что Храмдля них – очередной пиар, но как же чувстваверующих? Общественность считает, что ранее судимая , котораяосуждена по ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни",должна исполнять решение суда, а не осквернять своим выступлением Великий ХрамХриста Спасителя. Такому человеку не место в нормальном здоровом обществе,ее примеру могут последовать другие жители Москвы, ведь если человек не уважает нашизаконы, нашу веру, ему не место в нашем городе".Возмущенные горожане сообщили, что "направили около 30 писем священникам, патриарху Кириллу, депутату Виталию Милонову, был осуществлен звонок депутату Вадиму Манукяну". Блогером "Гражданином Кадетом" была создана с призывом запретить концерт бывшей жены Армена Джигарханяна. "Не уважаете суд, церковь,будьте добры отвечать, ведь после вашего концерта люди могут перестать ходить вцерковь", – обратились к знаменитой пианистке возмущенные люди.Словом, концерт Цымбалюк-Романовской в Храме Христа Спасителя обрел славу скандального задолго до проведения...