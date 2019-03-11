10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.

10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.В этот день во всех храмах во время богослужения совершается особый чин прощения, во время которого священники благословляют прихожан на предстоящий пост​​​. В воскресенье также заканчивается Масленица, во время которой верующие не едят мясо, а употребляют в пищу рыбу и молочные продукты.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в воскресенье утром чин великого освящения храма в Спасской слободе Москвы, а вечером — вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя, сообщают РИА Новости."Церковь напоминает, что нужно просить прощения друг у друга. Если мы это не можем делать каждый день или каждую неделю, давайте это делать хотя бы один раз в год", — заявил в передаче "Церковь и мир" председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Он напомнил о том, что традиция просить прощения восходит ко временам древнего египетского монашества (4-5 века)."Опыт многих людей показывает, насколько это полезно и важно, особенно в семейном контексте, а также между друзьями и сослуживцами, — добавил он. — Самое трудное — простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели, кто находится рядом с нами, может быть, каждый день, и кто эту обиду носит в сердце. Иногда это представляет собой целый нравственный подвиг".