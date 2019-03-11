В понедельник, 11 марта, православные христиане вступают в Великий пост - самый строгий и долгий. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит вечернее богослужение в храме Христа Спасителя.

В понедельник, 11 марта, православные христиане вступают в Великий пост — самый строгий и долгий. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит вечернее богослужение в храме Христа Спасителя.Великий пост был установлен в первые века христианства в память о том, как Спаситель постился 40 дней в пустыне перед выходом на проповедь.Накануне во время богослужения в прощеное воскресенье предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что Великий пост — это время, которое дается для очищения от грехов, принесения покаяния, прохождения испытаний и трудностей, в том числе, ограничения в пище, питье, развлечениях. Он подчеркнул, что все это — лишь средства, направленные на изменение состояния души.Великий пост — самый строгий их всех многодневных постов. Согласно уставу, на всем его протяжении рыбу разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а икру — в Лазареву субботу. Завершится Великий пост празднованием Христова Воскресения — Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 28 апреля.