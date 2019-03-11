В результате крушения Боинга Эфиопских авиалиний погибли по меньшей мере 12 сотрудников ООН.

В результате крушения "Боинга" "Эфиопских авиалиний" погибли по меньшей мере 12 сотрудников ООН.Ранее сообщалось об одном пассажире с паспортом ООН.Среди погибших – 18 граждан Канады, говорится в сообщении главы канадского МИД Христи Фриланд.Гибель своей семьи подтвердил депутат Национального совета (парламента) Словакии Антон Грнка. Всего среди пассажиров было 4 гражданина Словакии."Боинг 737" разбился в 60 километрах от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Самолет летел в Найроби. Он исчез с радаров и упал через 6 минут после взлета. Погибли все находящиеся на борту 157 человек, среди них – трое россиян, передает ТАСС.