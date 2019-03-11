По меньшей мере 29 человек пострадали из-за турбулентности во время авиарейса Стамбул – Нью-Йорк. Пассажиры отделались лёгкими травмами.

По меньшей мере 29 человек пострадали из-за турбулентности во время авиарейса Стамбул – Нью-Йорк. Пассажиры отделались лёгкими травмами.Как сообщает телеканал "Эн-би-си", сильная тряска на борту самолёта "Турецких авиалиний" началась, когда судно подлетало к международному аэропорту имени Кеннеди. На борту было 326 пассажиров и 21 член экипажа.Когда самолёт приземлился, всем пострадавшим тут же оказали медицинскую помощь. По данным спасателей, пассажиры отделались лёгкими травмами — ссадинами и ушибами, передает "Россия 24".