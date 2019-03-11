19 марта в Доме музыки прозвучат авторские композиции пианиста Алексея Рыбальника и гитариста Глеба Ласкина. Они объединили музыку, живопись и фотографию, демонстрируя слушателям тесную взаимосвязь этих видов искусства.

19 марта в Театральном зале Московского международного Дома музыки прозвучат авторские композиции пианиста Алексея Рыбальника и гитариста Глеба Ласкина в сопровождении оригинального визуального ряда и художественного слова. Артисты исполнят музыку из совместного альбома Shadow Forms и примут участие в "живой" экранизации документально-приключенческого романа "Один в океане".Композиторы и исполнители Алексей Рыбальник и Глеб Ласкин объединили в своем авторском проекте музыку, живопись и фотографию, демонстрируя слушателям тесную взаимосвязь этих видов искусства."Человек может слушать музыку и представлять различные образы и наоборот – видеть картину и слышать в голове музыку", – рассказывают музыканты.В первом отделении будут исполнены композиции Алексея Рыбальника и Глеба Ласкина, вошедшие в альбом Shadow Forms. В нем представлена музыка различных жанров и стилей – джаз, неоклассика, fusion современной музыки и джаза. Дополнит музыкальную часть перформанса мультимедийная составляющая."Весь визуальный ряд прорабатывался под нашу музыку, – поясняют артисты, – благодаря их синтезу музыки и достигается эффект полного погружения в материал".Этот проект завоевал внимание слушателей на фестивалях "ПетроДжаз-2018" и "Ночь культуры" (Эстония).Во втором отделении к музыке и ее визуализации присоединится третий компонент – художественное слово. "Один в океане" – проект, созданный по одноименному документальному роману. В его основу легли реальные события 1974 года – история профессионального океанографа Славы Курилова, спрыгнувшего с круизного лайнера в бушующий, темный океан и оставшегося с ним один на один на целых три дня. После выхода документального романа был снят фильм и создан музыкальный ряд, в качестве автора которого выступил Алексей Рыбальник. Видео на большом экране, авторская музыка, живой голос, читающий отрывки из романа – все это максимально погружает зрителя в атмосферу этой истории.Мультимедийный проект Shadow Forms & "Один в океане" – 19:00, 19 марта, Театральный зал ММДМ.