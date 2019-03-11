Пришедшая утром 7 марта навестить маму жительница Верхнего Уфалея не смогла найти в больнице трезвых врачей - все они отмечали грядущий Международный женский день. В Минздраве Челябинской области пообещали провести проверку в лечебном учреждении, хотя вызванные на место полицейские не нашли нарушений в работе медиков.

Пришедшая утром 7 марта навестить маму жительница Верхнего Уфалея не смогла найти в больнице трезвых врачей — все они отмечали грядущий Международный женский день. В Минздраве Челябинской области пообещали провести проверку в лечебном учреждении, хотя вызванные на место полицейские не нашли нарушений в работе медиков."Это не посторонний человек, он работает здесь санитаром, 20 лет ему. Правда, он не в форме. Я тоже не совсем в форме, потому что мы сегодня не работаем, не наша смена, мы просто пришли отмечать, завтра праздник. Вы сегодня не отмечаете разве?" — столь развернутый ответ получила посетительница от выпившего врача, когда поинтересовалась, почему нетрезвые люди спокойно посещают реанимацию, тогда как ее не пускают к матери.Как оказалось, первая среди встреченных женщин, которая попросту отказалась отвечать на вопросы посетительницы и закрыла дверь, оказалась медсестрой — после застолья она посещала туалет в реанимации, ибо "другого нет"."Никто не работал. Врачи даже не сделали обход больных. Я семь часов искала доктора, который осмотрел бы мою маму. На мои замечания анестезиолог-реаниматолог Андрей Жильцов ответил, что пьяный врач — это тоже врач, и он может оказать помощь", — рассказала 74.ru автор записи Тамара Столярова.По ее словам, шум и крики нетрезвых людей были хорошо слышны больным в палатах. Устав искать трезвых врачей, женщина вызвала полицейских, но те не нашли в работе персонала никаких нарушений. Заведующий отделением позже заявил, что все сотрудники выполняли свою работу и находились в адекватном состоянии, тем не менее в министерстве назначили проверку.