11.03.2019

2019-03-11 13:45:55

Пьянка полицейских под Москвой обернулась серьезными последствиями

Двух правоохранителей из Подмосковья уволили за любовь выпить на работе. Досталось и начальству.



Нетрезвых сотрудников органов охраны правопорядка заметили очевидцы. Инцидент произошел в микрорайоне Ольгино в Железнодорожном. Полицейские были на службе и в форменном обмундировании. Их поступок сочли порочащим честь сотрудников органов внутренних дел. Полицейских уволили по отрицательным мотивам, передает телеканал "".