Без причины между ними произошел конфликт

Без причины между ними произошел конфликтЖителя Александрова подозревают в убийстве. Об этом сообщает региональный СледКом.Вечером 07 марта этого года несколько мужчин собрались у друга, вместе выпивали, парились в бане. К утру 8 марта алкоголь закончился, трое мужчин пошли за очередной порцией, а в бане остались только подозреваемый и 26-летний молодой человек.Без причины, «слово за слово», между произошел конфликт, в ходе которой мужчина схватил топор и напал с ним на потерпевшего. Молодой человек скончался от полученных травм.Следствие установило, что приятели, в том числе и подозреваемый, хорошо зарабатывают, работают в сфере строительно-ремонтных услуг, имеют семьи.Как пояснил задержанный, причина того, что случилось – алкогольное опьянение.Молодой человек, оказавшийся в компании, проживал в Александрове с отцом. Расследование уголовного дела продолжается.