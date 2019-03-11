Новый пост Ани Лорак в Instagram обеспокоил подписчиков микроблога певицы. Загадочная подпись и грустное лицо артистки вызвали пересуды.

Новый пост Ани Лорак в Instagram обеспокоил подписчиков микроблога певицы. Загадочнаяподпись и грустное лицо артистки вызвали пересуды.Фотография, опубликованная Ани Лорак в соцсети, черно-белая.Известная певица позирует со сложенными у лица руками. Подписчики обратиливнимание, что артистка выглядит грустной.Еще больше их заинтриговала краткая подпись к снимку. "Любовьюслужите друг другу", – написала . Взбудораженные фанаты бросилисьгадать, что бы это значило. Многие связали грустный вид певицы и ее недавнийразвод с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу."Что значит сия фраза?", "Ни о чем", "Невероятныйвзгляд, в самое сердце", "Красивая, но грустная", "В глазахкакая-то душевная печаль", – комментируют пост поклонники.На самом деле подпись к снимку – цитата из Библии, из Посланиясв. апостола Павла к Галатам. "К свободе призваны вы, братья, только бысвобода ваша не была поводом к угождению плоти; но любовью служите другдругу", – так полностью звучит эта фраза.Недовольные среди подписчиков любой знаменитости всегданайдутся – причем зачастую критических комментариев больше, чем хвалебных. Так,на днях выложила фотографию, на которой она предстает в образе царицыЕгипта – Клеопатры."Все женщины – богини! Стоять у руля своей жизни,чувствовать, понимать и принимать. Дарить и благодарить каждый день", –подписала под фотографией Лорак.На обрушился шквал критики. Подписчики решили, чтопевица скопировала – причем неудачно – недавний образ телеведущей ОльгиБузовой. Снимок, по мнению "зрительского жюри", получился слишкомпафосным. Ани Лорак обвинили в отсутствии вкуса.