Новый пост Ани Лорак в Instagram обеспокоил подписчиков микроблога певицы. Загадочная
подпись и грустное лицо артистки вызвали пересуды.
Новый пост Ани Лорак в Instagram обеспокоил подписчиков микроблога певицы. Загадочная
подпись и грустное лицо артистки вызвали пересуды.
Фотография, опубликованная Ани Лорак в соцсети, черно-белая.
Известная певица позирует со сложенными у лица руками. Подписчики обратили
внимание, что артистка выглядит грустной.
Еще больше их заинтриговала краткая подпись к снимку. "Любовью
служите друг другу", – написала . Взбудораженные фанаты бросились
гадать, что бы это значило. Многие связали грустный вид певицы и ее недавний
развод с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу.
"Что значит сия фраза?", "Ни о чем", "Невероятный
взгляд, в самое сердце", "Красивая, но грустная", "В глазах
какая-то душевная печаль", – комментируют пост поклонники.
На самом деле подпись к снимку – цитата из Библии, из Послания
св. апостола Павла к Галатам. "К свободе призваны вы, братья, только бы
свобода ваша не была поводом к угождению плоти; но любовью служите друг
другу", – так полностью звучит эта фраза.
Недовольные среди подписчиков любой знаменитости всегда
найдутся – причем зачастую критических комментариев больше, чем хвалебных. Так,
на днях выложила фотографию, на которой она предстает в образе царицы
Египта – Клеопатры.
"Все женщины – богини! Стоять у руля своей жизни,
чувствовать, понимать и принимать. Дарить и благодарить каждый день", –
подписала под фотографией Лорак.
На обрушился шквал критики. Подписчики решили, что
певица скопировала – причем неудачно – недавний образ телеведущей Ольги
Бузовой. Снимок, по мнению "зрительского жюри", получился слишком
пафосным. Ани Лорак обвинили в отсутствии вкуса.