Телеведущая
похвасталась походом в баню в Stories на своей странице в Instagram.
Юлия Барановская снялась в купальнике.
Телеведущая
похвасталась походом в баню в Stories на своей странице в Instagram.
Юлия Барановская снялась в купальнике.
На видео разгоряченная, распаренная телезвезда с
удовольствием плавает в бочке. "Целая бочка с травой. Катя, чем мы заслужил это
воскресенье?" – задала вопрос Барановская собеседнице, которая находится за
кадром. При этом Юлия прикрыла грудь веником. "Мы хорошие люди, красивые, умные,
работоспособные и умеем дружить", – ответила девушка.