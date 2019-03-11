Телеведущая похвасталась походом в баню в Stories на своей странице в Instagram. Юлия Барановская снялась в купальнике.

Телеведущаяпохвасталась походом в баню в Stories на своей странице в Instagram.Юлия Барановская снялась в купальнике.На видео разгоряченная, распаренная телезвезда судовольствием плавает в бочке. "Целая бочка с травой. Катя, чем мы заслужил этовоскресенье?" – задала вопрос Барановская собеседнице, которая находится закадром. При этом Юлия прикрыла грудь веником. "Мы хорошие люди, красивые, умные,работоспособные и умеем дружить", – ответила девушка.