Стали известны подробности госпитализации Юлии Началовой. Говорят, артистка попала в реанимацию из-за нескольких опасных факторов.

Стали известны подробности госпитализации Юлии Началовой. Говорят, артистка попала в реанимацию из-за нескольких опасных факторов.Все началось с того, что несколько дней назад Юлия Началова, вероятно, травмировала конечность. Однако рана была обработана недостаточно (или вообще не была продезинфицирована), в результате началось нагноение, а в организме пошел воспалительный процесс. Отметим, что у артистки диабет. В итоге, 8 марта Юлии Началовой стало так плохо, что вызвали скорую помощь.Температура повысилась до 40 градусов, приехавшие по вызову врачи настояли на экстренной госпитализации. Предварительно, Юлии Началовой был поставлен диагноз "рожа, заражение крови", компетентно передает "Московский комсомолец".Примечательно, что несколько часов назад в официальном аккаунте певицы в социальной сети Instagram появилась ее фотография, якобы сделанная в Италии. Однако не все поверили в то, что Юлия Началова находится за границей. Журналисты связались с помощницей артистки Анной Исаевой. Однако та не прояснила ситуацию, а, наоборот, накинулась с критикой.