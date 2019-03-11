Следственный комитет расследует дело ребенка-маугли. Пятилетнюю девочку нашли в одной из московских квартир в состоянии сильного истощения. Первичный осмотр показал, что у нее практически отсутствуют социальные навыки. Возбуждено уголовное дело по статье Покушение на убийство УК РФ.

Следственный комитет расследует дело "ребенка-маугли". Пятилетнюю девочку нашли в одной из московских квартир в состоянии сильного истощения. Первичный осмотр показал, что у нее практически отсутствуют социальные навыки. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" УК РФ.Соседи и полицейские не скрывают, что находятся в шоке — в квартире дома на Ленинградском шоссе скопилось столько мусора, что в него можно провалиться по пояс. А посреди этой свалки — пятилетняя девочка Люба."Она была в очень грязной шапочке, в грязной футболке и без штанов — голенькая снизу", — рассказывает соседка Ольга Лагутина.Люба была истощена. Соседи говорят, залпом выпила пару стаканов воды. Сложно представить, как она выживала в таких условиях — без кровати и туалета посреди гор хлама. Девочка так долго носила на шее резинку, что та буквально впилась в кожу. Ребенка тут же отправили в Тушинскую больницу."Девочка более-менее адаптировалась, ее помыли, но ребенок боится воды", — говорит соседка Елена Разуева.Маму Любы соседи не видели несколько дней. Удивляются: вроде бы не пила и на сумасшедшую не походила, только никого не пускала в квартиру.- Она всегда выглядела очень прилично, не было никогда каких-то нареканий. Просто потихоньку началось захламление, в коридоре какие-то вещи появлялись. Месяц коробки стояли, два месяца коробки стояли, попросили убрать, но она не отреагировала.Подозрения начались, когда Люба совсем перестала выходить на улицу, а на лестничной клетке появился жуткий запах. Но у матери девочки всегда находились оправдания.- Она говорила, что с трубами у нее проблемы какие-то, с канализацией что-то. И мы на этом как бы успокаивались. Ребенок плакал периодически. Наши участковые приезжали, стучались, искали ее.Полицию вызвали и в этот раз, когда девочка плакала без перерыва несколько часов. Только тогда решили вскрыть квартиру. Мать (как выяснилось позже, 45-летняя Ирина Гаращенко) пришла только на следующий день. Ее тут же доставили в участок, а затем в Следственный комитет."Возбуждено уголовное дело. В настоящее время мать ребенка задержана. Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего", — сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Главного следственного управления СК РФ.Много полезного следователям могла бы рассказать сама Люба. Но девочка в 5 с половиной лет вообще не разговаривает и боится людей. Врачи подозревают, что у нее серьезные задержки в развитии. Квартира, где жила семья, сейчас опечатана.