Известная телеведущая Регина Тодоренко разочаровала часть
своих поклонников. звезда показала подтянутую фигуру и плоский живот, развеяв
тем самым слухи о второй беременности.
Известная телеведущая Регина Тодоренко разочаровала часть
своих поклонников. звезда показала подтянутую фигуру и плоский живот, развеяв
тем самым слухи о второй беременности.
Регина Тодоренко пообещала устроить фотосессию в бикини
после того, как поклонники умудрились разглядеть на одном из фото "животик"
под свободным платьем. Это, видимо, звезду задело – ведущая подняла тему в
первом выпуске 3-го сезона своего авторского шоу на канале "Пятница".
поинтересовалась у своей гостьи Елены Темниковой – каким образом та решилась
сняться в бикини для обложки глянца спустя всего пару недель после родов.
Певица призналась, что именно предложение о фотосессии стало мощным стимулом
для того, чтобы привести себя в порядок.
В начале марта вместе с 3-месячным сыном
улетела Дубай. Молодая мама собиралась не только работать, но и отдыхать. Заодно, судя по всему, и фигурой своей
занялась – что дало ей возможность исполнить обещание и показать фанатам
плоский живот. Видео телеведущая выложила в Instagram.
Напомним, фотографии Регины Тодоренко из Дубая возбудили подозрения поклонников телеведущей. Подписчики решили, что звезда "Орла и решки" ждет второго ребенка.
Причиной многочисленных вопросов и даже поздравлений стал невинный снимок , на котором телеведущая позирует в простом белом платье. Проницательные поклонники разглядели под свободным нарядом Тодоренко округлившийся живот звезды "Орла и решки".