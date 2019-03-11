Известная телеведущая Регина Тодоренко разочаровала часть своих поклонников. звезда показала подтянутую фигуру и плоский живот, развеяв тем самым слухи о второй беременности.

Известная телеведущая Регина Тодоренко разочаровала частьсвоих поклонников. звезда показала подтянутую фигуру и плоский живот, развеявтем самым слухи о второй беременности.Регина Тодоренко пообещала устроить фотосессию в бикинипосле того, как поклонники умудрились разглядеть на одном из фото "животик"под свободным платьем. Это, видимо, звезду задело – ведущая подняла тему впервом выпуске 3-го сезона своего авторского шоу на канале "Пятница".поинтересовалась у своей гостьи Елены Темниковой – каким образом та решиласьсняться в бикини для обложки глянца спустя всего пару недель после родов.Певица призналась, что именно предложение о фотосессии стало мощным стимуломдля того, чтобы привести себя в порядок.В начале марта вместе с 3-месячным сыномулетела Дубай. Молодая мама собиралась не только работать, но и отдыхать. Заодно, судя по всему, и фигурой своейзанялась – что дало ей возможность исполнить обещание и показать фанатамплоский живот. Видео телеведущая выложила в Instagram.Напомним, фотографии Регины Тодоренко из Дубая возбудили подозрения поклонников телеведущей. Подписчики решили, что звезда "Орла и решки" ждет второго ребенка.Причиной многочисленных вопросов и даже поздравлений стал невинный снимок , на котором телеведущая позирует в простом белом платье. Проницательные поклонники разглядели под свободным нарядом Тодоренко округлившийся живот звезды "Орла и решки".