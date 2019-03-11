Росфинмониторинг вместе с ФСБ раскрыл схемы по финансированию выезда из РФ желающих присоединиться к боевикам террористической организации Исламское государство (запрещена в России). Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Росфинмониторинг вместе с ФСБ раскрыл схемы по финансированию выезда из РФ желающих присоединиться к боевикам террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.Чиханчин отметил, что "неплохо работает" механизм внесудебного замораживания финансовых активов.Он добавил, что Росфинмониторинг продолжает работать с Верховным судом по противодействию попыткам втянуть суды в теневые схемы. Результатом этой работы стало предотвращение вывода в теневой сектор около 130 миллиардов рублей.