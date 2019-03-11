Женская сборная России по хоккею с шайбой стала победительницей зимней Универсиады. В финале наши девушки со счетом 2:0 победила команду Канады.

Женская сборная России по хоккею с шайбой стала победительницей зимней Универсиады. В финале наши девушки со счетом 2:0 победила команду Канады.Два первых периода не принесли успеха ни одной из сторон – 0:0. Только на 49 минуте зрители увидели первый гол. Защитник сборной России Лиана Ганеева после передач Валерии Павловой и Фанузы Кадировой отправила шайбу в ворота канадок. За тридцать секунд до конца третьего периода канадская команда сняла вратаря, чем воспользовалась Нина Пирогова, поразившая пустые ворота. Сборная России победила 2:0 и выиграла золото Универсиады.Третье место заняла команда Японии. В утешительном финале японки с результатом 2:1 обыграли команду США.