Стал известен первый финалист мужского хоккейного турнира зимней Универсиады. Им стала сборная России, обыгравшая в полуфинале команду Канады с результатом 5:1.

Стал известен первый финалист мужского хоккейного турнира зимней Универсиады. Им стала сборная России, обыгравшая в полуфинале команду Канады с результатом 5:1.Фундамент победы был заложен в первом периоде, который наша сборная выиграла с результатом 2:0. Обе шайбы забросил Денис Орлович-Грудков. Во втором периоде Денис сделал голевой пас Александру Шарову и счет вырос до 3:0. Но вскоре Мэтью Рэмей одну шайбу отыграл.В третьем периоде Денис Орлович-Грудков сначала забросил сам, а потом помог отличиться Александру Сорокину. В итоге победа сборной России 5:1.В финале, запланированном на 12 марта, сборная России встретится с победителем матча сборных Казахстана и Словакии.