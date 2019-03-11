Российские моряки с танкера СКФ Сургут спасли яхтсменов, терпевших бедствие в Карибском море. Среди спасенных - граждане Австралии, Великобритании, Германии и других стран. Они были переданы береговой охране Колумбии.

Российские моряки спасли яхтсменов, терпевших бедствие в Карибском море.Танкер "СКФ Сургут" шел в порт назначения, когда получил сигнал SOS. Капитан незамедлительно отреагировал на просьбу о помощи.Как сообщает "Россия 24", спасательная операция проходила в сложных погодных условиях. Высота волн достигала трех метров, а сила ветра шести баллов. На борт танкера подняли десять пассажиров и двое членов экипажа яхты. Людей разместили в каютах, обеспечили горячим питанием и одеждой.Среди спасенных — граждане Австралии, Аргентины, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии, уточняет пресс-служба Совкомфлота. В тот же день яхтсмены были переданы береговой охране Колумбии, а танкер продолжил путь к порту назначения.