Россия усиливает военную группировку в Крыму. Республика превратилась в самый защищенный регион страны.
Россия усиливает военную группировку в Крыму. Республика превратилась в самый защищенный регион страны.
Беспокойный сосед в лице Украины диктует новые требования к обеспечению
безопасности региона. Войсковая группировка в Крыму сейчас усилена и
обеспечивает защиту территории полуострова, сообщил министр обороны Сергей
Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.
"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту
территории полуострова и интересов России в Черном море. Создано оперативное
командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями,
выполняющими задачи в акватории Средиземного моря", – приводит ТАСС слова главы
Минобороны.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году регион стал одним
из самых защищенных. За это время на полуострове была создана достаточно
крупная группировка войск, которая не оставляет ни единого шанса потенциальному
противнику.
Помимо крупной военно-морской базы в лице Черноморского
флота в нее вошли армейский корпус и две дивизии – противовоздушной обороны и авиационная. К флоту были приписаны фрегаты
"Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", которые вооружены крылатыми ракетами
морского базирования "Калибр".
Основу сухопутных сил в Крыму составляет 22-й армейский
корпус, образованный в конце 2016 года путем объединения сухопутных и береговых
войск Черноморского флота. Он отвечает не только за защиту побережья всего полуострова,
но и за оборону Перекопского перешейка, который соединяет Крым с материковой
частью и разделяет акваторию Черного и Азовского морей.
Именно там в конце 2018 года украинские суда пытались
прорваться из одного моря в другое, за что были задержаны вместе с экипажами. С
тех пор ни Украина, ни другие страны не решаются испытывать на прочность
российский военный щит, сформированный к Крыму.