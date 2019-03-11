Россия усиливает военную группировку в Крыму. Республика превратилась в самый защищенный регион страны.

Россия усиливает военную группировку в Крыму. Республика превратилась в самый защищенный регион страны.Беспокойный сосед в лице Украины диктует новые требования к обеспечениюбезопасности региона. Войсковая группировка в Крыму сейчас усилена иобеспечивает защиту территории полуострова, сообщил министр обороны СергейШойгу на заседании комитета Госдумы по обороне."Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защитутерритории полуострова и интересов России в Черном море. Создано оперативноекомандование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями,выполняющими задачи в акватории Средиземного моря", – приводит ТАСС слова главыМинобороны.После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году регион стал однимиз самых защищенных. За это время на полуострове была создана достаточнокрупная группировка войск, которая не оставляет ни единого шанса потенциальномупротивнику.Помимо крупной военно-морской базы в лице Черноморскогофлота в нее вошли армейский корпус и две дивизии – противовоздушной обороны и авиационная. К флоту были приписаны фрегаты"Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", которые вооружены крылатыми ракетамиморского базирования "Калибр".Основу сухопутных сил в Крыму составляет 22-й армейскийкорпус, образованный в конце 2016 года путем объединения сухопутных и береговыхвойск Черноморского флота. Он отвечает не только за защиту побережья всего полуострова,но и за оборону Перекопского перешейка, который соединяет Крым с материковойчастью и разделяет акваторию Черного и Азовского морей.Именно там в конце 2018 года украинские суда пыталисьпрорваться из одного моря в другое, за что были задержаны вместе с экипажами. Стех пор ни Украина, ни другие страны не решаются испытывать на прочностьроссийский военный щит, сформированный к Крыму.