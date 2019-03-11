Знаменитая актриса уже больше месяца не появлялась в Московском художественном театре им. Горького. Поклонники всерьез обеспокоены состоянием здоровья Татьяны Дорониной.

Знаменитая актриса уже больше месяца не появлялась в Московском художественном театре им. Горького. Поклонники всерьез обеспокоены состоянием здоровья Татьяны Дорониной.Помощница Наталья Цветкова рассказала, что артистка заболела и сейчас находится в загородном доме. Она добавила, что Татьяна Доронина продолжает следить за ситуацией во МХАТе, где недавно сменился художественный руководитель.В декабре прошлого года почетный пост занял Эдуард Бояков. Сама актриса стала президентом театра. С тех пор многие зрители стали обвинять режиссера в том, что он привел к "ухудшению морального и физического состояния" звезды, передает "".Многие театральные деятели пожелали Татьяне Дорониной скорейшего выздоровления. Народный артист России Роман Виктюк сообщил, что совсем недавно общался с актрисой. Он отметил, она является "сильным человеком" и "настоящим лидером". "Уверен в том, что она поправится и примет правильное решение, как ей действовать в дальнейшем", – заключил он.Напомним, приобрела известность благодаря участию в таких лентах, как "Еще раз про любовь", "Старшая сестра" и "Три тополя на Плющихе". С 1987 года она была художественным руководителем МХАТ им. Горького. В 2013 году артистка получила премию "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.