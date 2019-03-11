Компания выпивших молодых людей устроила серьезный ландшафтный пожар в окрестностях Ростова-на-Дону. Сухую траву приятели подожгли от скуки и ради эффектных кадров.
Компания выпивших молодых людей устроила серьезный ландшафтный пожар в окрестностях Ростова-на-Дону. Сухую траву приятели подожгли от скуки и ради эффектных кадров.
"Уже выгорело сколько! Выпиваем, отдыхаем. Мы жжем!" — ликовали сами пироманы.
Товарищи не скрывали своих имен и лиц и свободно позировали перед камерой.
"Женя, стой на фоне! Стой, не уходи! Здесь вообще все горит", — восхищенно заметил оператор.
Где конкретно была сделана запись, пока непонятно, поскольку в минувшие выходные сотрудники МЧС потушили несколько очагов ландшафтных пожаров.