Компания выпивших молодых людей устроила серьезный ландшафтный пожар в окрестностях Ростова-на-Дону. Сухую траву приятели подожгли от скуки и ради эффектных кадров.

Компания выпивших молодых людей устроила серьезный ландшафтный пожар в окрестностях Ростова-на-Дону. Сухую траву приятели подожгли от скуки и ради эффектных кадров."Уже выгорело сколько! Выпиваем, отдыхаем. Мы жжем!" — ликовали сами пироманы.Товарищи не скрывали своих имен и лиц и свободно позировали перед камерой."Женя, стой на фоне! Стой, не уходи! Здесь вообще все горит", — восхищенно заметил оператор.Где конкретно была сделана запись, пока непонятно, поскольку в минувшие выходные сотрудники МЧС потушили несколько очагов ландшафтных пожаров.