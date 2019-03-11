В американском Индиан-Уэллсе продолжается один из престижнейших турниров серии WTA и ATP, общий призовой фонд которого составляет 8,4 миллиона долларов. Российский теннисист Андрей Рублев продвинулся по турнирной сетке, выйдя в третий круг турнира.

В американском Индиан-Уэллсе продолжается один из престижнейших турниров серии WTA и ATP, общий призовой фонд которого составляет 8,4 миллиона долларов. Российский теннисист Андрей Рублев продвинулся по турнирной сетке, выйдя в третий круг турнира.В матче 1/32 финала 21-летний россиянин встречался с представителем Нидерландов Робином Хасе и одержал победу по итогам трех сетов. Встреча завершилась победой Рублева со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Для достижения победы Рублеву понадобилось ровно 2 часа.В матче третьего круга он встретится с победителем поединка между испанцем Фелисиано Лопесом и первой ракеткой России Кареном Хачановым. На турнире он имеет 12 номер посева.