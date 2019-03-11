По итогам 2018-го суммарный объем рекламных бюджетов, потраченных в интернете, впервые в истории российского рекламного рынка обогнал объем, доставшийся телевидению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

По итогам 2018-го суммарный объем рекламных бюджетов, потраченных в интернете, впервые в истории российского рекламного рынка обогнал объем, доставшийся телевидению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).Суммарный объем рекламных бюджетов в России по итогам 2018-го составил (за вычетом НДС) 469 млрд рублей, продемонстрировав рост год-к-году на 12%. При этом объем рекламы в интернете в денежном выражении рос быстрее, чем в других секторах: итоговый показатель составил 203 млрд рублей, что на 22% больше показателя 2017-го года.Рост рекламных затрат на телевидении оказался, наоборот, ниже, чем по рынку рекламы в целом: на 9%, до 187 млрд рублей. Но и это отличный результат на фоне ситуации в печатных СМИ, где затраты рекламодателей упали за год на 12% до 18 млрд рублей. При этом, правда, онлайновые ресурсы издателей традиционных СМИ продемонстрировали рост в 13% до 14 млрд рублей.По данным исследователей, показатель объемов закупки рекламы на радио не изменился с 2017 года, он по-прежнему составляет 16,9 млрд рублей.