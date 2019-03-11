Пассажирский самолет авиакомпании Уральские авиалинии, летевший по маршруту Бахрейн-Домодедово, был вынужден приземлиться в Баку из-за информации о возможных опасных предметах на борту.

Пассажирский самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший по маршруту Бахрейн-Домодедово, был вынужден приземлиться в Баку из-за информации о возможных опасных предметах на борту, передает телеканал "Россия 24"Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, речь идет о рейсе U6-1116. Командир лайнера принял решение о посадке в Международном аэропорту Гейдара Алиева после того, как стало известно, что один из пассажиров передал записку, а которой говорилось о наличии взрывного устройства на борту.Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования в Баку для дополнительного досмотра. Посадка выполнена благополучно. Опасных предметов на борту не обнаружено.Мужчина, сообщивший об обнаружении записки, задержан для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.