В Саудовской Аравии экипаж самолета вынужден был вернуть лайнер в аэропорт вылета из-за пассажирки, которая забыла грудного ребенка.

В Саудовской Аравии экипаж самолета вынужден был вернуть лайнер в аэропорт вылета из-за пассажирки, которая забыла грудного ребенка.Инцидент произошел в аэропорту имени короля Абдель Азиза в Джидде. В распоряжении местных СМИ оказалась запись переговоров между командиром воздушного судна компании Saudi Arabian Airlines и диспетчером. На просьбу наземных служб повторить причину возвращения пилот раздраженно говорит, что одна из пассажирок отказывается продолжать полет, так как забыла ребенка в здании терминала, передает РИА Новости. Была ли женщина как-то наказана за свою оплошность, не сообщается.