Актер Владимир Стержаков недавно познакомился с француженкой
Анной-Марией Клеман. Девушка заявила, что является его дочерью. Артист предложил
возможной наследнице устроить очную ставку на шоу На самом деле Шепелева.
Актер Владимир Стержаков недавно познакомился с француженкой
Анной-Марией Клеман. Девушка заявила, что является его дочерью. Артист предложил
возможной наследнице устроить очную ставку на шоу "На самом деле" Шепелева.
Владимир предположил,
что Анна-Мария может быть мошенницей: девушка не смогла ответить на простые
вопросы о матери. Она заявила, что не помнит, так как родительницы давно нет в
живых. В студии программы "На самом деле" Шепелева Стержаков поделился своими опасениями.
Актер рассказал, что Клеман появилась в его жизни всего
неделю назад. Она представилась дочерью его давней возлюбленной из Парижа. Девушка
сама настояла на генетической экспертизе, которая подтвердила ее слова.
Отметим, что старший сын актера Владимира – Денис
заявляет, что француженка – самозванка. Молодой человек некоторое время присматривался
к девушке и выяснил, что его предполагаемая сестра временами говорит на русском
языке без акцента. Более того, Денис проследил за Анной-Марией. Его удивило,
что француженка очень хорошо ориентируется в незнакомой ей Москве и даже не
пользуется навигатором.
Редакторы программы "На самом деле" Первого канала предложили
Стержакову и Клеман пройти еще один генетический тест. Ведущий Дмитрий Шепелев озвучил
его результаты: "Вероятность того, что Владимир Александрович Стержаков является
отцом Анны-Марии Клейман составляет 99,9% – это означает, что это действительно
ваша дочь".
Присутствующие в студии гости и эксперты не скрывали своего замешательства.
Ситуацию прояснила некая Элеонора Новикова, которая несколько лет снимала
квартиру вместе с предполагаемой дочерью звезды. Соседка рассказала, что Клеман
родилась и выросла в России, в полной семье, ее настоящие родители и ныне
здравствуют.
По словам Элеоноры, Анна-Мария подделала результат первой
экспертизы. Этот тест был проведен между двумя мужчинами: отцом Владимиром
Стержаковым и его сыном Денисом.
"Вы в тайне мошенническим образом берете материал Дениса. Вы
выдаете этот генетический материал за свой собственный и отправляете его в
лабораторию и получаете результат", – не сдержал эмоций ведущий шоу .
Шоумен уговаривал девушку сказать правду. Не выдержав
давления Клейман заговорила. Анна-Мария призналась, что Новикова права, также
она рассказала, как "обманула" второй генетический тест.
"Да я это сделала. Когда пришли сотрудники из лаборатории,
Владимир пригласил всех на кухню, на чай. В этот момент я подменила образцы", – добавила
девушка в студии программы .