Актер Владимир Стержаков недавно познакомился с француженкой Анной-Марией Клеман. Девушка заявила, что является его дочерью. Артист предложил возможной наследнице устроить очную ставку на шоу На самом деле Шепелева.

Актер Владимир Стержаков недавно познакомился с француженкойАнной-Марией Клеман. Девушка заявила, что является его дочерью. Артист предложилвозможной наследнице устроить очную ставку на шоу "На самом деле" Шепелева.Владимир предположил,что Анна-Мария может быть мошенницей: девушка не смогла ответить на простыевопросы о матери. Она заявила, что не помнит, так как родительницы давно нет вживых. В студии программы "На самом деле" Шепелева Стержаков поделился своими опасениями.Актер рассказал, что Клеман появилась в его жизни всегонеделю назад. Она представилась дочерью его давней возлюбленной из Парижа. Девушкасама настояла на генетической экспертизе, которая подтвердила ее слова.Отметим, что старший сын актера Владимира – Денисзаявляет, что француженка – самозванка. Молодой человек некоторое время присматривалсяк девушке и выяснил, что его предполагаемая сестра временами говорит на русскомязыке без акцента. Более того, Денис проследил за Анной-Марией. Его удивило,что француженка очень хорошо ориентируется в незнакомой ей Москве и даже непользуется навигатором.Редакторы программы "На самом деле" Первого канала предложилиСтержакову и Клеман пройти еще один генетический тест. Ведущий Дмитрий Шепелев озвучилего результаты: "Вероятность того, что Владимир Александрович Стержаков являетсяотцом Анны-Марии Клейман составляет 99,9% – это означает, что это действительноваша дочь".Присутствующие в студии гости и эксперты не скрывали своего замешательства.Ситуацию прояснила некая Элеонора Новикова, которая несколько лет снималаквартиру вместе с предполагаемой дочерью звезды. Соседка рассказала, что Клеманродилась и выросла в России, в полной семье, ее настоящие родители и нынездравствуют.По словам Элеоноры, Анна-Мария подделала результат первойэкспертизы. Этот тест был проведен между двумя мужчинами: отцом ВладимиромСтержаковым и его сыном Денисом."Вы в тайне мошенническим образом берете материал Дениса. Вывыдаете этот генетический материал за свой собственный и отправляете его влабораторию и получаете результат", – не сдержал эмоций ведущий шоу .Шоумен уговаривал девушку сказать правду. Не выдержавдавления Клейман заговорила. Анна-Мария призналась, что Новикова права, такжеона рассказала, как "обманула" второй генетический тест."Да я это сделала. Когда пришли сотрудники из лаборатории,Владимир пригласил всех на кухню, на чай. В этот момент я подменила образцы", – добавиладевушка в студии программы .