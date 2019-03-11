США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и теперь изучают возможность создания такого вооружения. Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Она уточнила, что американские военные больше не скованы никакими соглашениями и могут изучить вопросы производства и размещения ракет.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и теперь изучают возможность создания такого вооружения. Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Она уточнила, что американские военные больше не скованы никакими соглашениями и могут изучить вопросы производства и размещения ракет, пишет агентство ТАСС.Напомним, США обвинили Россию в нарушении ДРСМД и 2 февраля начали процедуру выхода из договора. Москва, в свою очередь, объявила о приостановке исполнения двустороннего соглашения 4 марта: соответствующий указ издал Владимир Путин.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Документ запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров, а также крылатых ракет сухопутного базирования вроде американского Tomahawk.