Поезд с трофейным вооружением из Сирии приехал в Уфу, следующая остановка – в Челябинске. С экспонатами уже успели ознакомиться свыше 150 тысяч человек.

Поезд с трофейным вооружением из Сирии сделал очередную остановку в пути. Передвижную выставку Минобороны встретили на перроне железнодорожного вокзала Уфы.Как сообщает "Россия 24", с экспонатами выставки уже успели ознакомиться свыше 150 тысяч жителей разных городов страны. В вагонах и на специальных платформах эшелона можно увидеть ракетно-артиллерийское вооружение, бронетанковую и инженерную технику, беспилотные летательные аппараты, экипировку и другие военные средства, которые широко используют боевики. Там же развернута экспозиция работ военных фотографов и художников. В качестве экскурсоводов выступают военнослужащие, которые воевали против террористов на территории Арабской республики.Свою следующую остановку поезд сделает в Челябинске, а завершится военно-патриотическая акция 27 апреля. Эшелон "Сирийский перелом" вернется в подмосковный парк "Патриот".