Сладкая ложь или горькая правда? Героиня нового многосерийного фильма Скажи правду сделала свой выбор. Но не пожалеет ли она об этом? Премьера остросюжетной мелодрамы 11 марта на телеканале Россия 1.

Сладкая ложь или горькая правда? Героиня нового многосерийного фильма "Скажи правду" сделала свой выбор. Но не пожалеет ли она об этом? Премьера остросюжетной мелодрамы 11 марта на телеканале "Россия 1".Ксения жила в счастливом браке, и ничего не предвещало беды — почти ничего. Мимолетная мысль об измене мужа, которая переросла в навязчивую идею, заставила женщину приступить к поискам правды."Она начинает за ним следить. Дальше она понимает, что ей страшно больно, и она хочет почувствовать, как это, когда ты изменяешь, как это — сделать больно другому человеку", — рассказывает актриса Виктория Исакова.При помощи детективов Ксения раскапывает тайны, которые самые близкие люди годами хранили от нее секрете. Неужели благополучная семейная жизнь была только видимостью?"Она не выносит лжи, она сама не врет, она не хочет жить во лжи. Ее окружает ложь и в мелочах, и по-крупному. Это конечно ужасно разрушительно для нее", — объясняет актриса Виктория Исакова.Маленькая ложь рождает большое недоверие. За тем, как распутывается и снова заплетается клубок обмана и предательств в фильме следить не просто интересно, а буквально не оторваться. Деньги и тайная жизнь супругов, взаимные подозрения и расследования — сюжет полон трагизма и интриг."Скажи правду" — это российская адаптация британского сериала "Доктор Фостер", который уже покорил миллионы зрителей по всему миру."Зрителю интересно будет сравнить интерпретацию. Все переживания женщины смогут сопоставить с собой", — считает актер Павел Трубинер."Скажи правду" раскрывает проблемы, присущие многим семьям. Кино о том, что дорого каждому. Удастся ли героям сохранить брак, в котором теперь нет самого главного? Премьера остросюжетной мелодрамы 11 марта на телеканале "Россия 1".