О значении сновидений с понедельника 11.03 на вторник 12.03 рассказала Дни.ру биоэнерготерапевт, астролог Юлия Урусэль. Она предложила отправить запрос во Вселенную.

О значении сновидений с понедельника 11.03 на вторник 12.03 рассказала "Дни.ру" . Она предложила отправить запрос во Вселенную.Луна в Тельце старается чтобы даже ночью мы отдохнули с комфортом. Вот интересно, а получится?Хоть она ни с кем и не конфликтует этой ночью, но ее союзники настолько активны, что эти отношения будут всю ночь добавлять в наши сновидения много драйва, эмоционального напряжения, придадут остроту нашим чувствам, а кому-то напомнят о конфликтах с партнерами/супругами/любимыми – и все в таком роде. Чаще всего такие сны подсказывают варианты выхода из внутренних противоречий, из состояния неприятия и непонимания самого себя, а также ведут к осознанию своей роли в отношениях, своих желаний и конечной цели в построении партнерства, бизнеса и себя как яркой личности.И опять мы не отдохнем даже ночью. Но, зато перед сном есть возможность отправить запрос во Вселенную на интересующую тему. Четко сформулируйте вопрос, а лучше запишите его сначала на бумаге (дату тоже напишите), и задайте его: "ЛУНА Матушка, подскажи, помоги... А потом скажите: "Я сегодня увижу, услышу и запомню! Да будет так!". Сны сбудутся.