Состоянию российских дорог было посвящено первое всероссийское совещание по реализации национального проекта Безопасные и качественные дороги.

Состоянию российских дорог было посвящено первое всероссийское совещание по реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги". 500 делегатов из 83 регионов обменивались опытом решения дорожных проблем. Главные цели нацпроекта — снижение смертности на дорогах в 3,5 раза и улучшение качества российских дорог за счет применения новых технологий и материалов. На эти цели из федерального бюджета в ближайшие пять лет будет потрачено почти 5 триллионов рублей. Немало! Как сейчас обстоят дела на российских дорогах?Грунтовые и асфальтовые, недавно отремонтированные и годами не видевшие рабочих — весеннее состязание худших дорог и направлений можно считать открытым.В этом году претендентов на победу значительно меньше — сразу 36 регионов подводят первые итоги масштабного федерального проекта: отремонтированы 20 тысяч километров дорог."За два года отремонтировали 300 километров дорог в городе. До этого на такой объем ремонта понадобилось бы около лет десяти", — отметил Олег Котов, руководитель Управления дорожного хозяйства Воронежа.Перед ямами и колеей все равны — руководителю Управления дорожного хозяйства Воронежа и самому теперь сидеть за рулем — одно удовольствие. В новый асфальт за год "одели" сто улиц.Чернавский мост — один из символов Воронежа. В XVIII веке — деревянный, затем — бетонный, полностью разрушенный в войну и отстроенный заново. И, конечно, такой объект просто не мог остаться вне большой дорожной программы. И вот теперь мост — это еще и 364 метра идеального асфальта. Но работы на этом не заканчиваются — в этом году к проекту присоединяются еще 47 регионов, то есть вся страна.В Калининградской области катки и асфальтоукладчики уже вышли на дороги – 50-километровую трассу до Полесска фактически строят заново. Под обычным, казалось бы, асфальтом — последние научные разработки. Не просто традиционные песок и щебень — "георешетка", геотекстиль. С ними срок службы дороги увеличивается в разы.Одновременно создается вся необходимая дорожная инфраструктура. "Формат работ несколько изменился. Мы делаем теперь и тротуары, и многие другие вещи — освещение дополнительное, пешеходные переходы", — рассказал Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.Этот опыт теперь будет перенимать вся Россия. На новый проект только из федерального бюджета выделили 111 миллиардов. Отремонтируют большую часть муниципальных дорог и больше половины региональных. Аварийность после этого должна снизиться вдвое.За какие улицы браться в первую очередь, решат обычные граждане. "Голосование проводилось на этапе выбора объектов. Люди могли голосовать за наиболее критические участки инфраструктуры, автобусные остановки", — сказал Евгений Дитрих, министр транспорта РФ.Курская область тоже участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги". Здесь есть улицы, которые не ремонтировали с начала века.В Курске для первого этапа большого ремонта выбрали больше тридцати улиц — самых загруженных, самых, как говорят водители, "убитых". Но перед тем как наступит очередь рабочих и спецтехники, каждая дорога должна пройти диагностику.Специалисты измеряют каждую яму и колею. Улицы одну за другой объезжает передвижная лаборатория — автомобиль обвешан камерами и датчиками. Все данные уходят в отдел технадзора.Красноярск. Проверка состояния дороги, которую отремонтировали всего год назад, как раз в рамках федерального проекта. Обследование показало, что подрядчики сделали покрытие на два сантиметра меньше нормы. И результат не заставил себя ждать.В Курской области собираются отремонтировать 85 километров дорог. Подрядчиков обещают контролировать как никогда раньше."Отдельная специализированная независимая организация будет осуществлять контроль работ и их приемку. Также будет общественный контроль, который будет учитываться при реализации проекта", — подчеркнул Сергей Печерский, заместитель руководителя Комитета по автомобильным дорогам Курской области.Опытом работы с общественниками поделится Удмуртия — в регионе ни одна дорога теперь не ремонтируется без контроля независимых экспертов."Дорожники теперь понимают, что общественник ни на что не закроет глаза. У нас восемнадцать участков дорог благодаря общественникам переделывались полностью. Такого никогда не было в Удмуртии", — отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.При этом независимая экспертиза в Финляндии доказала: асфальтобетон в России теперь делают по самым высоким стандартам. То есть главное — это строгое соблюдение подрядчиками технологий строительства и ремонта. И это, похоже, возможно лишь при строжайшем контроле.За пять лет в рамках нового нацпроекта планируют привести в порядок более 30 тысяч километров дорог.