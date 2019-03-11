В магазин зашел мужчина, который, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал женщине-кассиру лечь на пол, после чего произвел несколько выстрелов в ее направлении, попав в руку и туловище...

«Сотрудники ОБ ППСП УВД по ВАО задержали 51-летнего приезжего по подозрению в разбойном нападении в одной из торговых точек», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть ОМВД России по району Северное Измайлово поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из продовольственных магазинов на 9-й Парковой улице.Как установили полицейские, в магазин зашел мужчина, который, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал женщине-кассиру лечь на пол, после чего произвел несколько выстрелов в ее направлении, попав в руку и туловище. На шум и крики потерпевшей сбежались сотрудники соседних торговых павильонов, после чего злоумышленник попытался скрыться, но был задержан прибывшим на место происшествия нарядом ППСП УВД по ВАО. Задержанным оказался 51-летний ранее судимый приезжий.У злоумышленника был изъят травматический пистолет. Документов на оружие у него не оказалось.Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73