В ходе обыска в гаражном боксе, арендуемом злоумышленником, полицейские обнаружили электронные весы, упаковочный материал, свертки, емкости и пакеты с различными веществами...

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве изъяли из незаконного оборота наркотики в особо крупном размере», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на 28 км МКАД была задержана 19-летняя жительница столицы, у которой при личном досмотре был обнаружен сверток с веществами, массой около 100 граммов. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством - метилэфедроном, массой около 1 грамма и психотропным веществом – амфетамином, массой около 100 граммов.В результате дальнейших мероприятий оперативники установили соучастника противоправного деяния, у которого при проведении обыска по месту проживания было обнаружено вещество массой более 30 граммов, которое согласно проведенному исследованию является наркотическим средством метилэфедроном.Далее в ходе обыска в гаражном боксе, арендуемом злоумышленником, полицейские обнаружили электронные весы, упаковочный материал, свертки, емкости и пакеты с различными веществами. Исследованием установлено, что изъятые вещества являются: наркотическим средством – марихуаной, массой около 55 граммов; мефедроном, массой около 530 граммов; метилэфедроном, массой около 670 граммов; психотропным веществом – амфетамином, массой около 690 граммов. Общее количество изъятых веществ составило более 2 килограммов.Следствием УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве