Один из авторов законопроектов, сенатор и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, уверен, что Совфед выслушает его доводы и на заседаниях 12 и 13 марта одобрит принятые Госдумой законопроекты о борьбе с распространением ложной информации и наказании за оскорбление государства и общества в Сети.

Один из авторов законопроектов, сенатор и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, уверен, что Совфед выслушает его доводы и на заседаниях 12 и 13 марта одобрит принятые Госдумой законопроекты о борьбе с распространением ложной информации и наказании за оскорбление государства и общества в Сети.“Законы будут одобрены на заседании комитета во вторник и на пленарном заседании в среду", — прокомментировал Клишас РИА Новости.Вопрос о беспрепятственном прохождении законопроектов через обе палаты парламента возник после того, как Совет по правам человека при президенте РФ направил в Совет Федерации просьбу об отклонении указанных законопроектов, ссылаясь на необходимость внесения в них ряда доработок, которые, по мнению членов Совета устранили бы противоречия между предлагаемыми поправками и ныне действующими нормами ограничения и наказания.Кроме того, в экспертном совете СПЧ полагают, что правоприменительная практика натолкнётся на то обстоятельство, что определение фактов, подпадающих под действие указаных законопроектов, будет находится в ведении органов не наделённых правом вынесения безапелляционных решений, что само по себе может стать предметом судебных разбирательств и существенно ограничит конституционные права граждан.Также, в СПЧ полагают, что система ограничений и исполнения ведомственных решений о таких ограничениях со стороны сетевых ресурсов носит избыточно жёсткую форму и в отдельных случаях может привести к технической невозможности исполнения предписаний, что в свою очередь повлечёт наложение столь существенных штрафных санкций, каковые в российских реалиях способны довести сетевой информационный ресурс до банкротства.В СПЧ обращают внимание на тот факт, что действие закона можно будет распространить исключительно на сетевые ресурсы действующие в российском правовом поле таким образом, иностранные компании, отказавшись от работы в российском интернет-пространстве по прежнему останутся доступны для российских пользователей и будут обладать конкурентным преимуществом.Стоит обратить внимание на тот факт, что в СПЧ предполагают, что рассматриваемые федеральные законы преследуют благие “конституционно значимые” цели, однако выражают сомнение, что предлагаемые дополнительные ограничения свободы слова “действительно и исключительно необходимы для достижения этих целей”.Оценивая примеры бранной лексики и неуважительного отношения к органам госвласти и персональным её представителям, в СПЧ полагают, что данные вопросы во многом регулируются в сетевых ресурсах теми правилами, которые вводятся самими владельцами той или иной интернет-площадки.К тому же, возможности для искоренения подобных форм общения в рамках сетевого ресурса у его владельцев несоизмеримо больше, чем у государственных надзорных и правоохранительных органов, а потому следует либо ограничиться уже имеющимся инструментарием по защите чести и достоинства тех или иных граждан, считающих себя оскорблёнными, либо опираться на систему саморегулирования социальных сетей.“Попытка государственного регулирования стилистических особенностей общения между гражданами в Интернете потребует неоправданного вложения огромных средств в борьбу с повседневной грубостью, которая не может быть искоренена средствами административной или уголовной репрессии”, считают эксперты в СПЧ.В Совете также ссылаются на международный опыт, свидетельствующий о том, что не только российская, но и международная судебная практика опирается на “допустимость и желательность” критики в адрес лиц, занимающих государственные должности, как проявление элемента общественного контроля и “обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий”, как о том сказано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 года.