19 тур российской премьер-лиги продолжился одним из самых старых противостояний в стране – московское Динамо в дерби встречалось со Спартаком. Поединок, проходивший на подмосковной Арене-Химки, завершился минимальной победой красно-белых – 1:0.

19 тур российской премьер-лиги продолжился одним из самых старых противостояний в стране – московское "Динамо" в дерби встречалось со "Спартаком". Поединок, проходивший на подмосковной "Арене-Химки", завершился минимальной победой "красно-белых" – 1:0.Подопечные Олега Кононова смогли забить быстрый гол, когда на 16 минуте встречи ворота "бело-голубых" поразил защитник "Спартака" Георгий Джикия. Спартаковцы нехитро разыграли штрафной и игрок обороны "красно-белых" отправил мяч в нижний угол ворот Антона Шунина.В дальнейшем матч перетек в борьбу на каждом участке поля, которая вылилась сразу в пять желтых карточек для футболистов "Спартака" и еще в две – для игроков "Динамо". Впрочем, номинальных хозяев поля до конца встречи так и не хватило для голевого ответа, и игра так и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака".Победа позволила спартаковцам набрать 32 очка. Они занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" же с 23 баллами замыкает первую десятку в РПЛ.