Экстренную посадку в Баку запросили сразу два самолета. Это Airbus А321 Уральских авиалиний из Бахрейна и Boeing 747-4HQ авиакомпании Cargolux рейса Гонконг-Люксембург.

Экстренную посадку в Баку запросили сразу два самолета. Это Airbus А321 "Уральских авиалиний" из Бахрейна и Boeing 747-4HQ авиакомпании Cargolux рейса Гонконг-Люксембург.Airbus А321 провел два часа в полете и еще через три часа должен был приземлиться в московском Домодедове, сообщает ТАСС. Но вместо этого лайнер сделал несколько кругов над Баку, а затем пошел на посадку. Называются две предполагаемые причины посадки самолета российской авиакомпании – техническая неисправность и передача записки о бомбе на борту экипажу.Из салона приземлившегося самолета вывели всех пассажиров. Борт осматривают сотрудники экстренных служб.