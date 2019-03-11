На борту Боинга Ethiopian Airlines, который 10 марта потерпел крушение в центральной части Эфиопии, находились сотрудники Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Всего в самолете было 157 человек, все они погибли.

На борту "Боинга" Ethiopian Airlines, который 10 марта потерпел крушение в центральной части Эфиопии, находились сотрудники Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Всего в самолете было 157 человек, все они погибли.Сообщивший о гибели коллег в своем Twitter исполнительный директор организации Дэвид Бизли пообещал, что семьям погибших в этой авиакатастрофе будет оказана вся необходимая помощь.Представитель госдепартамента США, со своей стороны, подтвердил, что в катастрофе "Боинга" Ethiopian Airlines погибли американские граждане. Количество погибших он не назвал, какие-либо подробности о жертвах сообщать отказался "из уважения к их семьям". От имени внешнеполитического ведомства США дипломат выразил соболезнования всем, кого затронула эта катастрофа, пишет ТАСС.В результате крушения "Боинга", выполнявшего рейс из Аддис-Абебы в Найроби, погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа, граждане 35 стран, в том числе трое россиян.