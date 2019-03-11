К трагедии с малазийским Боингом, сбитом над Украиной в 2014 году, причастны США. Катастрофу рейса МН 17 связали с исчезновением такого же самолета над Южно-Китайским морем.

К трагедии с малазийским "Боингом", сбитом над Украиной в2014 году, причастны США. Катастрофу рейса МН 17 связали с исчезновением такогоже самолета над Южно-Китайским морем.Малазийский "Боинг 777" пропал в марте 2014 годачерез несколько часов после вылета из Куала-Лумпура, лайнер до сих пор ненашли. В июле того же года в небе над Украиной был сбит самолет той жеавиакомпании, погибли 298 человек. На связь между двумя этими авиапроисшествиямиуказыват политолог Александр Соснвоский.Самолет пропал потому, что попал в зону маневров, которые вто время проводили США и Малайзия, позже аналогичный случай произошел наДонбассе, говорит эксперт. По его словам, в германской прессе напрямую связываютвозможность пропажи первого "Боинга" Малайзии со сбитым "Боингом" в небе надУкраиной."Впервые, пусть косвенно, США называются как возможнаяпричина этой трагедии. Это означает, что в Германии произошло изменение пониманияситуации, и с каждым днем это будет больше и больше", – сказал эксперт в эфиретелеканала "Россия 1".Он предположил, что теперь Берлин не будет вмешиваться ни вкакие военные провокации Украины, связанные с Россией. Кроме того, по мнениюСосновского, сегодня Украина в Европе не представляет собой того интереса,какой был до 2014 года.Напомним, "Боинг 777" потерпел крушение 17 июля2014 года в небе над Донбассом, когда там шли боевые столкновения между ополченцами непризнанных республик юго-востока и украинской армией. Запад сразу же обвинил Россию в причастности к гибелипочти 300 человек. Москва отвергает все обвинения, она не раз предлагала участиесвоих следователей и экспертов в расследовании этой катастрофы.