К трагедии с малазийским Боингом, сбитом над Украиной в
2014 году, причастны США. Катастрофу рейса МН 17 связали с исчезновением такого
же самолета над Южно-Китайским морем.
К трагедии с малазийским "Боингом", сбитом над Украиной в
2014 году, причастны США. Катастрофу рейса МН 17 связали с исчезновением такого
же самолета над Южно-Китайским морем.
Малазийский "Боинг 777" пропал в марте 2014 года
через несколько часов после вылета из Куала-Лумпура, лайнер до сих пор не
нашли. В июле того же года в небе над Украиной был сбит самолет той же
авиакомпании, погибли 298 человек. На связь между двумя этими авиапроисшествиями
указыват политолог Александр Соснвоский.
Самолет пропал потому, что попал в зону маневров, которые в
то время проводили США и Малайзия, позже аналогичный случай произошел на
Донбассе, говорит эксперт. По его словам, в германской прессе напрямую связывают
возможность пропажи первого "Боинга" Малайзии со сбитым "Боингом" в небе над
Украиной.
"Впервые, пусть косвенно, США называются как возможная
причина этой трагедии. Это означает, что в Германии произошло изменение понимания
ситуации, и с каждым днем это будет больше и больше", – сказал эксперт в эфире
телеканала "Россия 1".
Он предположил, что теперь Берлин не будет вмешиваться ни в
какие военные провокации Украины, связанные с Россией. Кроме того, по мнению
Сосновского, сегодня Украина в Европе не представляет собой того интереса,
какой был до 2014 года.
Напомним, "Боинг 777" потерпел крушение 17 июля
2014 года в небе над Донбассом, когда там шли боевые столкновения между ополченцами непризнанных республик юго-востока и украинской армией. Запад сразу же обвинил Россию в причастности к гибели
почти 300 человек. Москва отвергает все обвинения, она не раз предлагала участие
своих следователей и экспертов в расследовании этой катастрофы.