Сборная России по футболу начинает отборочный турнир чемпионата Европы 2020. В марте наша команда проведет встречи со сборными Бельгии и Казахстана. Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов назвал имена футболистов, вызванных на эти встречи.

Сборная России по футболу начинает отборочный турнир чемпионата Европы 2020. В марте наша команда проведет встречи со сборными Бельгии и Казахстана. Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов назвал имена футболистов, вызванных на эти встречи.После некоторой паузы в сборную страны возвращен нападающий "Локомотива" Федор Смолов. " У Смолова была определенная пауза, есть возможность переосмыслить некоторые вещи. Сейчас он приедет, мы пообщаемся, я надеюсь, что мы будем иметь в нашем составе ту боевую единицу, которую имели", — прокомментировал Черчесов возвращение в команду Фёдора.Нападающий "Зенита" Артем Дзюба еще не забивал в официальных матчах нынешнего календарного года. Но это обстоятельство не смущает Черчесова. " "Низкая результативность Артема Дзюбы меня не тревожит. Нужно смотреть, на какой позиции он играет, если раньше он играл нападающего, то сейчас он находится на позиции оттянутого игрока, который играет на команду и Сердара Азмуна. Если быть объективным, то по той же игре против "Урала" (1:0) Дзюба выиграл под 50 единоборств, Азмун – 16", — приводит слова Черчесова ТАСС.Среди вызванных на матчи с командами Бельгии и Казахстана нападающий ЦСКА Федор Чалов, защитник "Арсенала" Максим Беляев и его коллега из "Витесса" Вячеслав Караваев. "Вызов Чалова обусловлен тем, что у молодежной команды нет отборочных матчей. Посмотрим, если он будет приносить пользу основной команде, то он останется у нас. Двери для всех открыты", — сказал Черчесов."Беляев уже стабильно играет несколько сезонов в Туле. Мы были на сборах и внимательно смотрели за ним. Считаем, что он сделал скачок в своем развитии, тем более Роман Нойштедтер не играет сейчас в "Фенербахче", и у нас появилась возможность посмотреть еще игрока. Он и заслужил, и ситуация подсказывает. Мы всегда вызываем игроков для просмотра, и это тот случай, когда время и место для этого", — цитирует Черчесова РИА Новости."Караваев был в сентябре, но тогда у него была непростая ситуация с тем, переходит он или нет, и он не до конца проявил себя. Сейчас он стабильно играет в "Витессе", и хотелось бы тоже его посмотреть и принять решение. Сейчас он уже другого качества футболист, потому что стабильно играет", — добавил Черчесов.