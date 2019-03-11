В марте сборной России предстоит провести два отборочных матча чемпионата Европы. 21 марта наша команда сыграет в Брюсселе со сборной Бельгии, а 24 марта в Астане со сборной Казахстана.

В марте сборной России предстоит провести два отборочных матча чемпионата Европы. 21 марта наша команда сыграет в Брюсселе со сборной Бельгии, а 24 марта в Астане со сборной Казахстана.Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал имена футболистов, вызванных на эти встречи. Снова приглашен в команду лучший бомбардир российской премьер-лиги Федор Чалов из ЦСКА. Впервые получили вызов в главную команду защитники Вячеслав Караваев из голландского "Витесса" и Максим Беляев из тульского "Арсенала".Полностью состав сборной России выглядит следующим образом. Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо"); защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — "Спартак"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир" Турция), Андрей Семенов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА); полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — "Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — "Зенит "), Денис Черышев ("Валенсия", Испания); нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).