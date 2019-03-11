В багажнике и салоне иномарки было обнаружено вещество белого цвета, расфасованное в несколько пакетов...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО совместно с оперуполномоченным Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт психотропного средства массой около 1 килограмма.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Проспекте Мира остановили автомобиль «Хундай Солярис». В багажнике и салоне иномарки было обнаружено вещество белого цвета, расфасованное в несколько пакетов. Согласно проведенному исследованию изъятое, общей массой около 1 кг, содержит в своем составе психотропное средство – амфетамин.Установлено, что данное психотропное средство принадлежало одному из пассажиров транспортного средства, 36-летнему приезжему мужчине. Амфетамин предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29