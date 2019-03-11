В прессу попала информация о том, что 38-летняя певица Юлия Началова попала в реанимацию. Причины госпитализации называются разные: или обострение подагры, или заражение крови из-за загноившейся раны. Однако менеджер певицы эту информацию опровергает, а в соцсетях появилось фото Юлии из Рима.

В прессу попала информация о том, что 38-летняя певица Юлия Началова попала в реанимацию.Как пишут "Известия", это произошло после того, как у Юлии резко поднялся уровень сахара в крови и обострилось давнее заболевание – подагра. Однако по сведениям "МК" артистка оказалась в больнице после того, как недавно, вероятно, поранилась и не обработала рану.В результате, пишет издание, началось нагноение, в организме пошел воспалительный процесс, температура поднялась до 40 градусов. Прибывшие по вызову медики отправили ее в больницу.Юлии, по сведениям журналистов этого издания, был поставлен предварительный диагноз "рожа, заражение крови" — заболевание, которое требует лечения только в медучреждениях.Однако менеджер Началовой Владимир Белов в комментарии телеканалу "360" эту информацию опровергает. Он утверждает, что у певицы со здоровьем все в порядке, а несколько часов назад в ее "Инстаграме" появилось фото, как Юлия гуляет по Риму и признается в любви к этому городу.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Юлия Началова (@julianachalova) 10 Мар 2019 в 8:14 PDT