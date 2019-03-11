Стражи порядка познакомили учащихся с работой структурных подразделений полиции и провели экскурсию по музею.

Александровские полицейские провели экскурсию для учащихся первого курса Балакиревского гуманитарно-правового колледжа.Встречи студентов и сотрудников полиции в подобном формате стали уже традиционными и всегда проходят в дружеской атмосфере. Ребят познакомили с работой сотрудников дорожно-патрульной службы, рассказали о структуре Госавтоинспекции, провели тест на знание правил, связанных с эксплуатацией транспортных средств.Затем экскурсанты посетили структурные подразделения отдела полиции. Студенты с удовольствием слушали и задавали вопросы о службе в полиции, о работе полицейских-кинологов, экспертов-криминалистов, дежурной части.В заключение экскурсии гости посетили музей полиции, где услышали рассказ об истории создания Отдела и становлении разных служб, о ветеранах и сотрудниках подразделений, которые несут службу в современное время.В завершение мероприятия было сделано общее фото на память.