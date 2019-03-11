В Бабушкинском суде Москвы 11 марта начался бракоразводный процесс Марата Башарова и его супруги Елизаветы. Это дело судья постановила рассматривать в закрытом режиме. Сам актер и его жена на судебный процесс не явились. Ранее сообщалось, что Башаров избил жену, после чего она подала на развод.

В Бабушкинском суде Москвы 11 марта начался бракоразводный процесс Марата Башарова и его супруги Елизаветы. Это дело судья постановила рассматривать в закрытом режиме.Сам актер и его жена на судебный процесс не явились, отправив своих официальных представителей, сообщает "Пятый канал".При этом Нелли Макарова, представлявшая на процессе жену Башарова, на вопросы прессы отвечать отказалась, поскольку такое распоряжение ей дала супруга актера.Ранее сообщалось, что Башаров после ссоры избил свою жену. У нее был перелом носа. Вскоре после этого Елизавета подала на развод.Кроме того, сообщалось, что и бывшие жены Башарова ранее жаловались на то, что он поднимал на них руку.Скандальная слава мужчины, который бьет женщин, обернулась для актера тем, что зрители стали бойкотировать фильмы с его участием, а продюсеры телешоу "Битва экстрасенсов", возможно, откажут Башарову в роли ведущего.